Фома Парфенов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1794
Сын: Иосиф Фомин
Мать ребёнка: Пелагия Семёнова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.07.1795
Жена: Евдокия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1795
Дочь: Наталия Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1798
Сын: Тихон Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дершинина Феврония (Федора Фомина)
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Семёнова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1838