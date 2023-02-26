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Фома Парфенов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1794

Сын: Иосиф Фомин

Мать ребёнка: Пелагия Семёнова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
?.07.1795

Жена: Евдокия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1795

Дочь: Наталия Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1798

Сын: Тихон Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дершинина Феврония (Федора Фомина)

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Семёнова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1838
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