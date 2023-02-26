Хвостикова Устинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Устинья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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