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Билялетдинов Абдулазиз

Место рождения

с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Билялетдин

Мать: Айнижан

Рождение ребёнка
05.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Рождение ребёнка
02.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Рождение ребёнка
04.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Рождение ребёнка
26.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Рождение ребёнка
25.10.1965

Сын: Билялетдинов Алмаз Абдулазизович

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Рождение ребёнка
14.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хамзина) Зухря

Смерть
04.10.2004

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