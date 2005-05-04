(Хамзина) Зухря
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти04.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Хамзя
Мать: Хамзина Ханяфия
Рождение ребёнка
05.11.1955
Рождение ребёнка
02.01.1958
Рождение ребёнка
04.05.1959
Рождение ребёнка
26.06.1962
Рождение ребёнка
25.10.1965
Сын: Билялетдинов Алмаз Абдулазизович
Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз
Рождение ребёнка
14.06.1973
Смерть
04.05.2005