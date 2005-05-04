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(Хамзина) Зухря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Хамзя

Мать: Хамзина Ханяфия

Рождение ребёнка
05.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Рождение ребёнка
02.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Рождение ребёнка
04.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Рождение ребёнка
26.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Рождение ребёнка
25.10.1965

Сын: Билялетдинов Алмаз Абдулазизович

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Рождение ребёнка
14.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Абдулазиз

Смерть
04.05.2005

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