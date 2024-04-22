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Павленко Иван Данилович
Павленко Иван Данилович
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Древо
Место рождения
Харьковцы
, Полтавська область
Дата рождения
1755
Пол
Мужской
Отец
Павленко Данило Григорьевич
1717 г.р.
Мать
Халдей (Павленко) Феодосия Прокоповна
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Павленко Данило Григорьевич
Мать:
Халдей Феодосия Прокоповна
Харьковцы
, Полтавська область
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