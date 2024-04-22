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Павленко Иван Данилович

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Павленко Данило Григорьевич

Мать: Халдей Феодосия Прокоповна

Харьковцы, Полтавська область
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