Халдей (Павленко) Феодосия Прокоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халдей (Павленко) Феодосия Прокоповна

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1731

Дата смерти

С 1771 по 1779

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Халдей Прокоп Кирилович

Мать: Халдей Анна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Павленко Марфа Данииловна

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Павленко Евфросина Даниловна

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Павленко Параскевия Даниловна

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Павленко Иван Данилович

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Павленко Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Павленко Панас Данилович

Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Данило Григорьевич

Смерть
С 1771 по 1779
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