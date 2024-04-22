Халдей (Павленко) Феодосия Прокоповна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиС 1771 по 1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Халдей Прокоп Кирилович
Мать: Халдей Анна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Павленко Марфа Данииловна
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Павленко Евфросина Даниловна
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Павленко Параскевия Даниловна
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Павленко Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Павленко Данило Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1771 по 1779