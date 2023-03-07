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Яков Федотов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.04.1834

Дата смерти

08.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834

Отец: Федот Васильев

Мать: Дария Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.08.1852

Жена: Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1854

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.12.1856
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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