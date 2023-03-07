Яков Федотов
Место рождения
Дата рождения29.04.1834
Дата смерти08.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834
Отец: Федот Васильев
Мать: Дария Семёнова
Бракосочетание
31.08.1852
Жена: Матрона Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1854
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Смерть
08.12.1856