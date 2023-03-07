Куранов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1916 ст.
Дата смерти08.06.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916 ст.
Отец: Куранов Алексей Павлович
Мать: Куранова Анна Васильевна
Восприемники: мещане Николай Васильевич Лебедев и Клавдия Васильевна Михель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op3-d-90 файл 21 номер 28
Смерть
08.06.1916 ст.
Умер от катара кишечника в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 30 номер 81