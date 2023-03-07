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Куранов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.03.1916 ст.

Дата смерти

08.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916 ст.

Отец: Куранов Алексей Павлович

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Николай Васильевич Лебедев и Клавдия Васильевна Михель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op3-d-90 файл 21 номер 28
Смерть
08.06.1916 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишечника в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 30 номер 81
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