Куранова (Лебедева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смерти12.09.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
Жених: старший урядник Алексей Павлович Куранов - 30 лет вдовец, вторым браком Невеста: мещанка Анна Васильевна Лебедева - 20 лет девица Поручители: Мещане Аким Николаевич Яцков, Петр Васильевич Лебе... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.
Сын: Куранов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Пелагея Петровна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 29 номер 65
Рождение ребёнка
08.11.1907 ст.
Сын: Куранов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка девица Клавдия Васильевна Лебедева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 72 номер 188
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.
Дочь: Куранова Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Васильевна Михелева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 47 номер 101
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Дочь: Куранова Зиновия Алексеевна
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: вахмистр Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Васильевна Михель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 84 номер 167
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.
Дочь: Куранова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: казак Александр Павлович Куранов и мещанка Клавдия Васильевна Михель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 57 номер 135
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Сын: Куранов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Куранов Алексей Павлович
Восприемники: мещане Николай Васильевич Лебедев и Клавдия Васильевна Михель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op3-d-90 файл 21 номер 28
Смерть
12.09.1916 ст.
Умерла от туберкулеза легких в возрасте 30 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 51 номер 107