Умнов Федот Панфилов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Умнов Панфил Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Панфила Спиридонова Умнова сын Федот Панфилов 21 год (2-м браком) Варвара Васильевна Шачнева 21 год (2-м браком)
Бракосочетание
1890
1-м браком Федот Панфилов Умнов 23 Алексея Абрамова Умнова дочь-девица Акилина Алексеевна 19
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Умнова Акилина Алексеевна
Смерть
Неизвестно