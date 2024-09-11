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Умнов Федот Панфилов

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Умнов Панфил Спиридонович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1886

Жена: Умнова (Шачнева) Варвара Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Панфила Спиридонова Умнова сын Федот Панфилов 21 год (2-м браком) Варвара Васильевна Шачнева 21 год (2-м браком)
Бракосочетание
1890

Жена: Умнова Акилина Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
1-м браком Федот Панфилов Умнов 23 Алексея Абрамова Умнова дочь-девица Акилина Алексеевна 19
Рождение ребёнка
1892

Сын: Умнов Прокофий Федотович

Мать ребёнка: Умнова Акилина Алексеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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