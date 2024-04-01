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Бачурин Степан Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Бачурин Тимофей Крест. С. Соколова Яковлев

Мать: Бачурина Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Бачурин Дмитрий Крест. С. Соколова Степанов

Мать ребёнка: Бачурина Елена Андреева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Бачурин Козма Степанов

Мать ребёнка: Бачурина Елена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачурина Елена Андреева

Смерть
Неизвестно
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