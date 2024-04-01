Бачурин Степан Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Бачурин Дмитрий Крест. С. Соколова Степанов
Мать ребёнка: Бачурина Елена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Бачурина Елена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачурина Елена Андреева
Смерть
Неизвестно