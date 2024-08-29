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Тулынин Влас Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулынин Григорий Игнатьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулынина Татьяна Иларионова

Рождение ребёнка
13.07.1908 ст.

Дочь: (Тулынина) Марина Власиева

Мать ребёнка: Тулынина Татьяна Иларионова

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Власий Григорьев Тулынин и законная жена его Татьяна Иларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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