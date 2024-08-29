Тулынин Влас Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулынин Григорий Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1908 ст.
Дочь: (Тулынина) Марина Власиева
Мать ребёнка: Тулынина Татьяна Иларионова
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Власий Григорьев Тулынин и законная жена его Татьяна Иларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно