Калинин Алексей Михайлович 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Алексей Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1851

умер 22.01.1885

Отец
Калинин Михаил Васильевич1818 г.р.
Мать
Калинина Авдотья Гавриловна1824 г.р.
Супруги
Тихонравова (Калинина) (Степанова) Мария Прокопьевна1857 г.р.
Дети
(Калинина) Любовь Алексеевна08.10.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Калинин Михаил Васильевич

Мать: Калинина Авдотья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонравова (Калинина) (Степанова) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.10.1876

Дочь: (Калинина) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонравова (Калинина) (Степанова) Мария Прокопьевна

Смерть
22.01.1885

Причина смерти: от простуды

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