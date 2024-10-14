Калинин Алексей Михайлович
мужской, родился 1851
умер 22.01.1885
ОтецКалинин Михаил Васильевич1818 г.р.
МатьКалинина Авдотья Гавриловна1824 г.р.
Супруги
Дети
(Калинина) Любовь Алексеевна08.10.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1876
Дочь: (Калинина) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонравова (Калинина) (Степанова) Мария Прокопьевна
Смерть
22.01.1885