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Васин Борис Федорович

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Место рождения

Деревня Дубровка , Ульяновская обл. область

Дата рождения

27.02.1949

Дата смерти

11.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1949

Отец: не указан

Мать: Меркулова Надежда Степановна

Деревня Дубровка , Ульяновская обл. область
Рождение ребёнка
07.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
21.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васина Татьяна Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
художник | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Свердловк
Смерть
11.05.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области
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