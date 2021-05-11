Васин Борис Федорович
Место рожденияДеревня Дубровка , Ульяновская обл. область
Дата рождения27.02.1949
Дата смерти11.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1949
Отец: не указан
Деревня Дубровка , Ульяновская обл. область
Рождение ребёнка
07.12.1974
Рождение ребёнка
21.03.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художник | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Свердловк
Смерть
11.05.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Белое озеро Николаевского района, Ульяновской области