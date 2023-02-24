Васина (Груздева) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина (Груздева) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Мурманск

Дата рождения

31.01.1946

Дата смерти

09.08.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1946

Отец: Груздев Контстантин

Мать: ???

Мурманск
Рождение ребёнка
07.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Борис Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Борис Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Борис Федорович

Смерть
09.08.1984
Причина смерти: Умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Русские Зимницы
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