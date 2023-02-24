Васина (Груздева) Татьяна Константиновна
Место рожденияМурманск
Дата рождения31.01.1946
Дата смерти09.08.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1946
Отец: Груздев Контстантин
Мать: ???
Мурманск
Рождение ребёнка
07.12.1974
Рождение ребёнка
21.03.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.08.1984
Причина смерти: Умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Русские Зимницы