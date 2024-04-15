(Белокурова) Степанида Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.10.1918 ст.
Андрей Артемьевич Белокур(Ов)
Восприемник
06.10.1919 ст.
Тимофей Пантелеймонович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно