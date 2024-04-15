(Белокурова) Степанида Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокурова) Степанида Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Восприемник
17.10.1918 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Андрей Артемьевич Белокур(Ов)
Восприемник
06.10.1919 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Тимофей Пантелеймонович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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