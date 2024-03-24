Колодин Тимофей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодин Тимофей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.02.1934

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодин Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодина (Теплякова) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
04.03.1920

Дочь: Сидоренко (Колодина) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Колодина (Теплякова) Дарья Степановна

Беломестная Криуша, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
12.02.1934

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