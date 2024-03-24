Колодин Тимофей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.02.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колодин Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1920
Дочь: Сидоренко (Колодина) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Колодина (Теплякова) Дарья Степановна
Беломестная Криуша, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область