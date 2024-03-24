Колодина (Теплякова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодина (Теплякова) Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тепляков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодин Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
04.03.1920

Дочь: Сидоренко (Колодина) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Колодин Тимофей Никифорович

Беломестная Криуша, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния

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