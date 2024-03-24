Колодина (Теплякова) Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тепляков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1920
Дочь: Сидоренко (Колодина) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Колодин Тимофей Никифорович
Беломестная Криуша, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния