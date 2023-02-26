Кутыева (Кутыева) Айша
Место рожденияДеревня Тювеево , Мордовия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабитя
Мать: не указана
Деревня Тювеево , Мордовия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Айсина Хадича
Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла
Деревня Верясы , Мордовия
Рождение ребёнка
15.04.1913
Сын: Кутыев Хафиз
Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла
Петроград ( Санкт Петербург)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахриярова Таифя
Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трегулова Арифя
Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла
д. Верясы Мордовской АССР
Смерть
Неизвестно
г.Санкт-Петербург, Волковское кладбише