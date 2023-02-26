Кутыева (Кутыева) Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыева (Кутыева) Айша

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Место рождения

Деревня Тювеево , Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабитя

Мать: не указана

Деревня Тювеево , Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Айсина Хадича

Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла

Деревня Верясы , Мордовия
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Кутыев Хафиз

Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла

Петроград ( Санкт Петербург)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахриярова Таифя

Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трегулова Арифя

Отец ребёнка: Кутыев Зинняттулла

д. Верясы Мордовской АССР
Смерть
Неизвестно
г.Санкт-Петербург, Волковское кладбише
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