Кутыев Хафиз
Место рожденияПетроград ( Санкт Петербург)
Дата рождения15.04.1913
Дата смерти29.12.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913
Отец: Кутыев Зинняттулла
Мать: Кутыева Айша
Петроград ( Санкт Петербург)
Рождение ребёнка
12.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутыева Ханифя
Ленинград
Рождение ребёнка
10.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутыева Ханифя
Ленинград
Смерть
29.12.2002
Деревня Верясы , Мордовия