Кутыев Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыев Хафиз

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Место рождения

Петроград ( Санкт Петербург)

Дата рождения

15.04.1913

Дата смерти

29.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1913

Отец: Кутыев Зинняттулла

Мать: Кутыева Айша

Петроград ( Санкт Петербург)
Рождение ребёнка
12.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутыева Ханифя

Ленинград
Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутыева Ханифя

Ленинград
Смерть
29.12.2002
Деревня Верясы , Мордовия
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