Евграшкин Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшкин Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Евграшкин Яков Григорьевич

Мать: Евграшкина - -

Смерть
?.12.1942
Дата и место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., Городищенский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 48 мбр Воинская часть: 48 мбр Дата выбытия: 01.12.1942-20.12.1942 Прич... Показать все
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