Евграшкин Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Евграшкин Яков Григорьевич
Мать: Евграшкина - -
Смерть
?.12.1942
Дата и место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., Городищенский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 48 мбр Воинская часть: 48 мбр Дата выбытия: 01.12.1942-20.12.1942 Прич... Показать все