Евграшкина - -
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евграшкина - Яковлевна
Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евграшкина - Яковлевна
Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Евграшкин Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно