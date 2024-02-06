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Евграшкина - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграшкин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евграшкина - Яковлевна

Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евграшкина - Яковлевна

Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Евграшкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Евграшкин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Евграшкин Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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