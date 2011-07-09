Корнохов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения08.08.1946
Дата смерти09.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Букреева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Корноухова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1978
Сын: Корноухов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Корноухова Людмила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2011