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Корнохов Александр Викторович

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

08.08.1946

Дата смерти

09.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: Корноухов Виктор Иванович

Мать: Шемарова Ксения Дмитриевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Букреева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Корноухова Людмила Андреевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1978

Сын: Корноухов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Корноухова Людмила Андреевна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Людмила Андреевна

Смерть
09.07.2011
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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