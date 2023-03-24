Jaatinen Erik Eriksson
Место рожденияPatsola, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения15.02.1845
Дата смерти24.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1845
Отец: Jaatinen Erkki
Крещение
27.02.1845
Бракосочетание
13.11.1869
Рождение ребёнка
18.11.1870
Сын: Jaatinen Erik
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
19.08.1874
Дочь: Tuupainen (Jaatinen) Kristiina
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
06.09.1878
Сын: Jaatinen Matti
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
31.03.1880
Дочь: Väänänen (Jaatinen) Liisa
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
05.06.1882
Сын: Jaatinen Johannes
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
05.09.1884
Сын: Jaatinen Mikko
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Рождение ребёнка
12.07.1888
Дочь: (Jaatinen) Iida
Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Смерть
24.09.1913