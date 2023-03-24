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Jaatinen Erik Eriksson

Место рождения

Patsola, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

15.02.1845

Дата смерти

24.09.1913

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1845 г.р.

Дети

1870 г.р.
1874 г.р.
1878 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1845

Отец: Jaatinen Erkki

Мать: Nenonen (Nenonen) Kristiina

Крещение
27.02.1845
Бракосочетание
13.11.1869

Жена: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
18.11.1870

Сын: Jaatinen Erik

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
19.08.1874

Дочь: Tuupainen (Jaatinen) Kristiina

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
06.09.1878

Сын: Jaatinen Matti

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
31.03.1880

Дочь: Väänänen (Jaatinen) Liisa

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
05.06.1882

Сын: Jaatinen Johannes

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
05.09.1884

Сын: Jaatinen Mikko

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Рождение ребёнка
12.07.1888

Дочь: (Jaatinen) Iida

Мать ребёнка: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Смерть
24.09.1913

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