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Шихалев Гавриил Макарьевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шихалев Макар

Мать: Шихалева -- Анна Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.11.1862

Жена: Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863

Сын: Шихалев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.08.1876

Сын: Шихалев Феоктист Гаврилович

Мать ребёнка: Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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