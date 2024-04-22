Шихалев Гавриил Макарьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шихалев Макар
Бракосочетание
11.11.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863
Мать ребёнка: Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1876
Сын: Шихалев Феоктист Гаврилович
Мать ребёнка: Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно