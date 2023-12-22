Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Шихалев Гавриил Макарьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863

Сын: Шихалев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Шихалев Гавриил Макарьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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