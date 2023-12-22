Шихалева -Кузнецова- Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863
Отец ребёнка: Шихалев Гавриил Макарьевич
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно