Фролова (Горбункова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти29.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эстрик (Фролова) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: Графова (Фролова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1928
Дочь: Агапитова (Фролова) Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович
Смерть
29.05.1961