Фролова (Горбункова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Горбункова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

29.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эстрик (Фролова) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: Графова (Фролова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1928

Дочь: Агапитова (Фролова) Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Фролов Матвей Иванович

Смерть
29.05.1961

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