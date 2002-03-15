Графова (Фролова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова (Фролова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1919

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919

Отец: Фролов Матвей Иванович

Мать: Фролова (Горбункова) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
27.02.1941

Дочь: Красавкина (Белюченко) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.05.1949

Сын: Графов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1951

Дочь: Орехова (Графова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1953

Дочь: Моторная (Графова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1957

Сын: Графов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1959

Дочь: Ларионова (Графова) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич

Смерть
15.03.2002

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