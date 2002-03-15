Графова (Фролова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1919
Дата смерти15.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919
Рождение ребёнка
27.02.1941
Дочь: Красавкина (Белюченко) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1949
Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1951
Дочь: Орехова (Графова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1953
Дочь: Моторная (Графова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1957
Сын: Графов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1959
Дочь: Ларионова (Графова) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Графов Николай Васильевич
Смерть
15.03.2002