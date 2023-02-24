Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим

Анисим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: ?

Мать: Агафья Кузьмина

Смерть
1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close