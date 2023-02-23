Агафья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

12.05.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Анисим

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шалагин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Панфил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1859

Дочь: Ефросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 25.07.1868

Сын: Шалагин Макар Афанасьевич

Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич

Смерть
12.05.1887
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