Агафья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти12.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шалагин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Панфил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1859
Дочь: Ефросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 25.07.1868
Сын: Шалагин Макар Афанасьевич
Отец ребёнка: Шалагин Афанасий Николаевич
Смерть
12.05.1887