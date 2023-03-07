Приходько (Скубе) Ефим Матвеев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти29.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Ефимова
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Даниленко Олимпиада Евфимова
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1872
Причина смерти: от изнурения сил