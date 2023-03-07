Приходько (Скубе) Ефим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Скубе) Ефим Матвеев

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

29.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сова / Савенко / Приходько Матвей Васильев

Мать: Савенко Ксения Герасимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Приходько Петр Ефимов

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Приходько Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Ефимова

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Приходько Иосиф Ефимов

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Даниленко Олимпиада Евфимова

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Приходько Федор Ефимов

Мать ребёнка: Приходько Авдотья Трофимаова

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Авдотья Трофимаова

Смерть
29.10.1872
Беловоды, Сумська область
Причина смерти: от изнурения сил
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