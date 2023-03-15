Сова / Савенко / Приходько Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1808
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сова / Савенко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Приходько) Катерина
Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Приходько (Скубе) Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Приходько) Василиса
Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова
Смерть
1808