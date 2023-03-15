Сова / Савенко / Приходько Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сова / Савенко / Приходько Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сова / Савенко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Приходько) Катерина

Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Приходько Иван Матвеев

Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Приходько (Скубе) Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Приходько) Василиса

Мать ребёнка: Савенко Ксения Герасимова

Смерть
1808
Беловоды, Сумська область

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