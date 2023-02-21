Копылов Якуш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Якуш

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Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Копылов Богдан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Копылов Леонтий (Левка) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1640

Сын: Копылов Емельян (Омелко) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1645

Сын: Копылов Ивашко Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно
Спассовка (Старый Погост)
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