Копылов Якуш
Место рожденияПольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
Около 1630
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Копылов Леонтий (Левка) Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1640
Сын: Копылов Емельян (Омелко) Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1645
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно
Спассовка (Старый Погост)