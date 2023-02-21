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Копылов Богдан Яковлевич

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Копылов Якуш

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Григорий (Гришка) Богданович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Степан (Стенка) Богданович

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Миней (Минка) Богданович

Мать ребёнка: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно
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