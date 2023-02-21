Копылов Богдан Яковлевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Копылов Якуш
Мать: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Григорий (Гришка) Богданович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Степан (Стенка) Богданович
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Миней (Минка) Богданович
Мать ребёнка: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Смерть
Неизвестно