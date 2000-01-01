Залесский Федор-младший Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1823
Дата смерти1901
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1823
Отец: Залесский Василий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Залесский Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Залесская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Удгодская Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Залесская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1901