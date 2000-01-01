Залесский Федор-младший Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесский Федор-младший Васильевич

Залесский Федор-младший Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1823

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1823

Отец: Залесский Василий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Залесский Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Залесская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Удгодская Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Залесская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залесская Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close