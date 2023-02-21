Залесская Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалесская Мария Васильевна

Залесская Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Залесский Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Залесский Федор-младший Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Удгодская Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Залесский Федор-младший Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залесский Федор-младший Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close