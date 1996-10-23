Калинкин Михаил Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1996
Сын: Калинкин Артем Михайлович
Мать ребёнка: Вагина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.2016
Мать ребёнка: Вагина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагина Нина Михайловна