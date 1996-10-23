Калинкин Михаил Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Михаил Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1996

Сын: Калинкин Артем Михайлович

Мать ребёнка: Вагина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.2016

Сын: Калинкин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Вагина Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Нина Михайловна

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