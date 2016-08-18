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Калинкин Илья Михайлович
Калинкин Илья Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.08.2016
Пол
Мужской
Отец
Калинкин Михаил Вячеславович
1975 г.р.
Мать
Вагина Нина Михайловна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2016
Отец:
Калинкин Михаил Вячеславович
Мать:
Вагина Нина Михайловна
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