Калинкин Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2016

Отец: Калинкин Михаил Вячеславович

Мать: Вагина Нина Михайловна

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