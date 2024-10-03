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Абрамов Трофим Силаевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Абрамов Силай Абрамович

Мать: Абрамова Авдотья (Евдокия) Игнатьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1859

Жена: Абрамова (Исаева) Катерина Авдеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Абрамов Никита Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Абрамов Иродион Трофимович

Мать ребёнка: Абрамова (Исаева) Катерина Авдеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Абрамова) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Абрамов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Абрамова (Исаева) Катерина Авдеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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