Абрамов Трофим Силаевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Абрамов Никита Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Абрамов Иродион Трофимович
Мать ребёнка: Абрамова (Исаева) Катерина Авдеевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Абрамова) Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Абрамова (Исаева) Катерина Авдеевна
Смерть
Неизвестно