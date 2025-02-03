Толстая Александра Андреевна 17.06.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая Александра Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.06.1817, Москва, город федерального значения Москва

умерла 31.03.1904, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Барыкова) Прасковья Васильевна09.09.1796 г.р.
Отец
Толстой Андрей Андреевич?.07.1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1817

Отец: Толстой Андрей Андреевич

Мать: Толстая (Барыкова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
31.03.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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