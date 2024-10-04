Кутьина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутьина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1894

Дата смерти

22.01.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

1921 г.р.
1927 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1894

Отец: Кутьин Иван

Мать: Кутьина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кириллов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1921

Муж: Кириллов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Кириллова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1934

Сын: Кириллов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.01.1986

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