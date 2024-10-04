Кутьина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1894
Дата смерти22.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1894
Отец: Кутьин Иван
Мать: Кутьина Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кириллов Павел Александрович
Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович
Бракосочетание
02.02.1921
Рождение ребёнка
21.06.1927
Дочь: Кириллова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
18.08.1934
Сын: Кириллов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кириллов Александр Кириллович
Смерть
22.01.1986