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Кириллов Александр Кириллович

Место рождения

Ермоловская

Дата рождения

12.11.1887

Дата смерти

19.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
1927 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1887

Отец: Кириллов Кирилл Игнатьевич

Мать: Кириллова Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кириллов Павел Александрович

Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1921

Жена: Кутьина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Кириллова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1934

Сын: Кириллов Иван Александрович

Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна

Ермоловская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.04.1979

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