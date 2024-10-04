Кириллов Александр Кириллович
Место рожденияЕрмоловская
Дата рождения12.11.1887
Дата смерти19.04.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кириллов Павел Александрович
Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна
Бракосочетание
02.02.1921
Жена: Кутьина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1927
Дочь: Кириллова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1934
Сын: Кириллов Иван Александрович
Мать ребёнка: Кутьина Мария Ивановна
Смерть
19.04.1979