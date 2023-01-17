Горбунов Трифан Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Горбунов Осип Лукич
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Горбунова Агриппина Ивановна
Бракосочетание
До 1830
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Трифановна
Мать ребёнка: Горбунова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ираида Трифановна
Мать ребёнка: Горбунова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Горбунова Агриппина Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно