Горбунова Ксения Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич
Бракосочетание
До 1810
Муж: Горбунов Осип Лукич
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Афанасия Осиповна
Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Горбунов Василий Осипович
Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно