Горбунова Ксения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Ксения Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Трифан Осипович

Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1810

Муж: Горбунов Осип Лукич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Афанасия Осиповна

Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Горбунов Василий Осипович

Отец ребёнка: Горбунов Осип Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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