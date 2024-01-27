Карзевич (Щербакова) Фекла Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Щербаков Иван
Мать: Щербакова Марфа
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Карзевич Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Курская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Огаркова Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карзевич Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Карзевич Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Карзевич Прокофий Романович
Россия
Смерть
1955
Россия