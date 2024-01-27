Карзевич Прокофий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карзевич Прокофий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

24.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Карзевич Роман

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Карзевич Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна

Курская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Огаркова Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карзевич Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Карзевич Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна

Россия
Смерть
24.02.1964
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