Карзевич Прокофий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти24.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Карзевич Роман
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.05.1920
Сын: Карзевич Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна
Курская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Огаркова Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карзевич Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Карзевич Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Карзевич Фекла Ивановна
Россия
Смерть
24.02.1964