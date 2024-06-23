Барабанова (Кожевникова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Кожевникова) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кожевников Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Трофим Афиногенович

Рождение ребёнка
06.02.1824 ст.

Дочь: Пшонникова (Барабанова) Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович

Рождение ребёнка
02.03.1838

Дочь: Барабанова Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович

Рождение ребёнка
20.11.1840

Дочь: Барабанова Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович

Рождение ребёнка
18.10.1842

Дочь: Барабанова Неонила Трофимовна

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович

Рождение ребёнка
01.02.1845

Дочь: Барабанова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович

Смерть
Неизвестно

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