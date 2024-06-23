Барабанова (Кожевникова) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кожевников Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1824 ст.
Дочь: Пшонникова (Барабанова) Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович
Рождение ребёнка
02.03.1838
Дочь: Барабанова Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович
Рождение ребёнка
20.11.1840
Дочь: Барабанова Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович
Рождение ребёнка
18.10.1842
Дочь: Барабанова Неонила Трофимовна
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович
Рождение ребёнка
01.02.1845
Дочь: Барабанова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Афиногенович
Смерть
Неизвестно