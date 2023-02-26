Павел Иванов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Иван Михайлов
Мать: Анисия Кодратова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1875
Жена: Матрона Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно