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Павел Иванов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Иван Михайлов

Мать: Анисия Кодратова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1875

Жена: Матрона Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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