Ершов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Борцова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.2014

Сын: Ершов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.2018

Сын: Ершов Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
2024

Дочь: Ершова - Дмитриевна

Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна

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