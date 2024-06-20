Ершов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.2014
Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.2018
Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
2024
Дочь: Ершова - Дмитриевна
Мать ребёнка: Ершова (Борцова) Софья Николаевна