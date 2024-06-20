Ершова (Борцова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Борцова) Софья Николаевна

Ершова (Борцова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Дмитрий

Рождение ребёнка
31.12.2014

Сын: Ершов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий

Рождение ребёнка
17.08.2018

Сын: Ершов Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий

Рождение ребёнка
2024

Дочь: Ершова - Дмитриевна

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.