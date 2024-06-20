Ершова (Борцова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Дмитрий
Рождение ребёнка
31.12.2014
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий
Рождение ребёнка
17.08.2018
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий
Рождение ребёнка
2024
Дочь: Ершова - Дмитриевна
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий